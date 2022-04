Disney Speedstorm sortira aussi sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en plus de la Switch

Il ne faudra heureusement pas attendre la sortie de Kingdom Hearts 4 pour revoir Mickey et tous ses amis, puisque Gameloft compte sortir son propre ersatz de Mario Kart sauce Disney avec Disney Speedstorm, qui a été confirmé lors du dernier Nintendo Direct en date. A l’époque, le titre avait seulement indiqué sa sortie sur Switch, ce qui semblait être une stratégie particulière pour un jeu de kart étant donné la forte concurrence sur la console de Nintendo (même si on a bien vu que ça n’a pas dérangé Chocobo GP), mais on en enfin la confirmation que le titre sortira aussi ailleurs.

Le jeu de kart Disney pour tout le monde

Gameloft a diffusé un court trailer nous présentant un peu plus de gameplay qui avait surtout pour but d’officialiser le fait que Disney Speedstorm allait aussi arriver sur d’autres plateformes.

En plus de la Nintendo Switch, le jeu est maintenant aussi attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de Disney qui ne posséderaient pas la console de Nintendo.

Rappelons que ce jeu de kart met en scène plusieurs personnages de Disney, du Capitaine Jack Sparrow à Mulan, à travers plusieurs circuits inspirés des différents univers issus des films. Disney Speedstorm est attendu pour 2022, sans plus de précisions, et sera un free-to-play.