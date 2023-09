Disney Speedstorm se lance aujourd’hui en free-to-play, en même temps que sa saison 4

Le vrai top départ pour le jeu

Plus besoin de payer pour jouer à Disney Speedstorm, qui est maintenant disponible dans son modèle de free-to-play. Ce qui devrait aider le jeu à trouver un nouveau public, bien plus large, et permettre à Gameloft d’envisager sereinement ou non les prochaines mises à jour et les saisons à venir.

Pour celles et ceux qui jouent déjà depuis quelques mois, relancer le jeu vaut aujourd’hui vaut aussi le coup puisque c’est également le lancement de la saison 4 du jeu, sous le thème d’Aladdin. 4 nouveaux pilotes sont donc de la partie avec Aladdin, le Génie, Jasmine et Jafar, tandis que l’on retrouve un nouveau circuit et Abu, le Tapis Volant, Rajah, Iago, le Sultan et d’autres en tant que nouveaux équipiers. Deux pilotes supplémentaires dont on ignore l’identité seront ensuite ajoutés avant la saison 5.

Disney Speedstorm est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.