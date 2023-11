Disney Speedstorm : Elsa et Kristoff de la Reine des Neiges rejoignent la course

Ne perdez pas le nord sur la piste

C’est donc Elsa et Kristoff qui sont les premiers à entrer en piste dans cette saison 5, qui démarra dans le courant de ce mois de novembre. Sans grande surprise, on devrait aussi retrouver Anna au casting, mais aussi deux autres personnages dont l’identité n’est pas encore connue officiellement. Vous pourrez donc bientôt rouler sur les pistes glaciales en compagnie des héroïnes du film d’animation, et ce gratuitement.

La roadmap du jeu nous permet aussi de voir que la saison 6 (prévue pour le début d’année 2024) sera centrée sur le monde de la Petite Sirène, avec encore 4 personnages en plus, ou plutôt 5 puisqu’un pilote bonus sera ajouté en cours de saison.

Elsa is poised to take the lead in Season 5 of #DisneySpeedstorm ❄️ pic.twitter.com/OGDyAcHh8r — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) November 6, 2023

Kristoff's kart has got a fresh coat of lacquer so he's all set to join the race in #DisneySpeedstorm Season 5! 🛷 pic.twitter.com/t8Ui9eD8P1 — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) November 8, 2023

With Racers Oswald & Ortensia now hitting the track during Season 5, we have updated our Seasonal Roadmap. pic.twitter.com/5BveV7eFCa — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) November 7, 2023

Disney Speedstorm est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.