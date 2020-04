Disney+ : Le débit est réduit temporairement pour son lancement

Vous n’avez pas pu passer à côté mais Disney+ a été déployé officiellement ce 7 avril en France. Cependant, avec un premier report suite à la demande du gouvernement, des mesures ont été prises pour ménager le réseau internet français. Le service de VOD est donc disponible mais s’en retrouve impacté.

Pour limiter l’internet français

Nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l'utilisation globale de la bande passante d'au moins 25% (à l’instar de ce que nous avons fait dans les autres pays européens). pic.twitter.com/LaXs2a1AG8 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 6, 2020

Comme beaucoup d’autres services et sites actuellement, des mesures ont été déployées pour limite l’utilisation de la bande passante dans notre pays. Tout d’abord, c’est une réduction de celle-ci qui est effective avec une réduction globale d’au moins 25% a été mise en place : « Nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l’utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% (à l’instar de ce que nous avons fait dans les autres pays européens) ».

L’objectif, bien sûr, est de prioriser le télétravail et les ressources liées pour. Netflix, YouTube, et bien d’autres plateformes ont aussi réduit leur qualité. On apprend également que le format 4K ultra-HD ne sera pas disponible pendant les premières semaines du service en France. Il faudra donc patienter avant de regarder les programmes dans la meilleure des résolutions.

Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’arrivée de Disney+ en France, on vous propose un article qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur la plateforme de SvOD. On y parle des différentes offres, des profils enfants ou encore de pourquoi les programmes originaux ne sont pas encore disponibles dans leur intégralité.