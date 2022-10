Disney Dreamlight Valley : La première mise à jour majeure avec Scar est disponible

Halloween approche, et comme dans les parcs Disney, Disney Dreamlight Valley profite de la période pour mettre en avant les grands méchants des différents films. Gameloft nous avait promis une grosse mise à jour pour son jeu en accès anticipé, et celle-ci est disponible depuis hier, avec des tas de correctifs appliqués, et surtout des nouveautés à découvrir, comme la présence de Scar.

Scar célèbre Halloween

Cette première update majeure pour le jeu a donc pour principal argument de nous emmener à la Terre des Lions, afin de rencontrer l’infâme Scar (on te hait à vie méchant lion), qui étrangement, va vous aider à redonner un peu de vie à ce biome. Vous débloquerez également de nouveaux objets cosmétiques pour votre royaume, tandis que la nouvelle Voie des étoiles vous donnera accès à des récompenses liées aux thèmes d’Halloween et des méchants.

La mise à jour était aussi attendue pour tous les problèmes qu’elle est censée corriger. Des dizaines de bugs liés à la progression dans certains quêtes ont donc été effacés, tandis que les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch ont eu droit à un petit coup de polish. La liste complète du patch note est à retrouver (en anglais) sur le site officiel du jeu.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.