Disney Dreamlight Valley : La première grosse mise à jour avec Scar sortira le 19 octobre

Depuis le lancement de Disney Dreamlight Valley, qui n’est pour l’instant disponible qu’en accès anticipé, la communauté du jeu a pu pointer du doigt de nombreux soucis que Gameloft a promis de réparer. Cela passera d’abord par la première grosse mise à jour du jeu, qui n’apportera pas que des correctifs, puisqu’elle mettra aussi en place de nouveaux éléments. Comme promis, cette update sera bien disponible à la mi-octobre, puisqu’il faudra simplement patienter une semaine de plus pour la voir arriver.

Qu’attendre de cette première mise à jour ?

Tap into your villainous side with the first major content update and a new Star Path, available October 19th. pic.twitter.com/l9cyVALxeM — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 13, 2022

C’est ce qu’annonce le compte Twitter officiel du jeu en déclarant que la première mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley sortira le 19 octobre prochain.

On ne sait pas encore quel sera exactement le contenu de cette mise à jour, mais on a déjà quelques indications. La première, c’est que Scar du Roi Lion sera au centre des événements, puisque la mise à jour vous demandera d’explorer votre côté « méchant ». Pour rappel, le monde de Toy Story sortira quant à lui dans une seconde update prévue pour cet automne.

A priori, on devrait aussi retrouver une fonctionnalité qui permettra d’interagir et de mieux s’occuper de nos animaux de compagnies. Et bien entendu, des tas de bugs devraient être corrigés dans la foulée.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.