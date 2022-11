Disney Dreamlight Valley se prépare à accueillir le monde de Toy Story, qui arrivera le 6 décembre

Le mois dernier, Disney Dreamlight Valley a accueilli sa première mise à jour majeure avec l’arrivée de Scar et de quelques objets liés au thème d’Halloween. Gameloft nous avait aussi promis que ça ne serait pas la seule update de 2022, puisque le monde de Toy Story avait été dévoilé. Celui-ci se dote enfin d’une date de sortie, et c’est tout bientôt que vous pourrez faire ami-ami avec Buzz et Woody.

Il est temps de faire des amis tout petits

Happy anniversary to @Disney and @Pixar's @toystory! Prepare to shrink down for your next big adventure with Buzz Lightyear and Woody on December 6th when Disney Dreamlight Valley's second update launches on all platforms.✨ pic.twitter.com/mg9Bc2YJbF — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) November 22, 2022

La seconde mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley aura donc lieu le 6 décembre prochain. Elle sera principalement centrée sur le monde de Toy Story à en croire le tweet d’annonce de Gameloft.

On pourra donc visiter un tout nouveau royaume, inviter nos deux héros jouets dans notre propre maison, et bien entendu débloquer de nouveaux vêtements liés au thème de cette licence (à vous les chapeaux de cow-boy). On ignore encore tous les détails de cette mise à jour, mais elle devrait aussi mettre en place de nombreux correctifs attendus par la communauté.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.