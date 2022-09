Disney Dreamlight Valley : Le monde de Toy Story arrivera dès cet automne

L’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley vient tout juste d’être lancé, mais Gameloft compte bien le mettre à jour régulièrement et l’alimenter en contenu pour le préparer pour sa version 1.0. Si on compte déjà pas mal de personnages Disney et Pixar en jeu avec qui se lier d’amitié, le jeu de simulation façon Les Sims et Animal Crossing va bientôt accueillir un nouveau monde iconique, celui de Toy Story.

De nouveaux amis débarquent

Préparez-vous à accueillir Buzz et Woody au sein de la Vallée Dreamlight. On a appris la nouvelle lors du Disney & Marvel Games Showcase, pauvre en surprise, mais qui a permis de faire le point sur de nombreux jeux déjà sortis.

Le monde de Toy Story sera donc bientôt intégré au jeu, et on pourra le visiter pour venir en aide aux deux jouets les plus célèbres. Il sera ensuite possible de les inviter dans la Vallée, et de débloquer plein de nouveaux éléments cosmétiques. Ce royaume sera disponible dans le courant de cet automne, sans plus de précisions pour le moment.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.