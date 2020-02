Digimon Survive : Quelques images pour nous faire patienter

Après avoir repoussé sa date de plusieurs mois et présenté la ravissante Saki, Digimon Survive refait un peu parler de lui. Enfin, très brièvement, puisque ce sont cinq captures d’écran seulement qui viennent d’être partagées par Bandai Namco. Point de trailer ou d’informations croustillantes, mais cela nous permettra de patienter d’ici la prochaine révélation. Mais on en profite pour revenir sur d’autres images diffusées plus tôt.

Kaito s’illustre

Pas de longue description pour le jeune homme. Mais Digimon Survive nous présente Kaito Shinonome, l’un des jeunes que l’on pourra suivre dans l’aventure. Il est décrit comme une personne qui déteste l’injustice et qui est très axé sur le sens du devoir. Accompagnant ce caractère, c’est également quelqu’un qui perd facilement son sang-froid. Il est accompagné de Dracmon, un Digimon quelque peu taquin et espiègle.

Voilà, c’est ce qui vient de tomber il y a quelques instants. Cependant, ayant loupé les précédentes images dévoilées par le développeur, on vous rajoute aussi une petite dizaine de visuels qui sont tombés il y a une bonne semaine. On peut y apercevoir Shuuji Kayama, doublé par Yuuya Hirose, présenté comme une personne douce, fragile et toujours de bonne humeur. Une mignonne créature est aussi montrée, Lopmon, avec une personnalité jeune et innocente.

Digimon Survive n’a toujours pas de date mais il arrivera sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch courant 2020. Pas de version physique sur PC et Xbox One, mais c’est toujours mieux qu’au Japon puisque sur l’archipel nippon, ces deux plateformes n’accueilleront tout simplement pas le jeu.