Digimon Survive présente Saki, Floramon et de nouvelles images

Après avoir été repoussé l’année passée, Digimon Survive a présenté divers personnages. On avait pu voir notamment Ryou Teminaga par exemple. Cette fois-ci, Bandai Namco nous présente un nouveau visage ainsi qu’un autre Digimon et fait le point sur le système de « Free Action », idéal pour patienter d’ici sa date de sortie encore inconnue.

Saki fait les présentations

Présentée comme une lycéenne mignonne, franche et positive, Saki Kimijana sera l’un des personnages de Digimon Survive. Doublée par Minami Takahashi, cette jeune fille se retrouve dans un camp de vacances où elle finit par s’ennuyer. Mais c’était sans compter sur sa rencontre avec Takuma et de son groupe, avant qu’ils ne basculent tous dans cet autre monde. Elle sera accompagnée de Floramon (Digimon doublé par Shino Shimoji), une créature de type plante. Sa personnalité colle à celle de Saki et en fait un compagnon idéal.

Quelques images ont été dévoilées pour les deux personnalités mais Bandai Namco en a aussi profité pour lâcher quelques captures d’écran avec du gameplay. Cela nous permet d’apercevoir des affrontements mais aussi ce que l’on pourra faire sur les actions libres, au cours de l’histoire, avec les événements textuels et de recherches.

Digimon Survive n’a pas encore de date de sortie mais il devrait arriver courant 2020. Il est prévu en Europe sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Au Japon, uniquement sur PS4 et Switch. Quant aux versions physiques dans nos contrées occidentales, même top, cela sera uniquement sur les consoles de Nintendo et de Sony.