Diablo 4 : Suite aux critiques sur Diablo Immortal, Blizzard précise le modèle économique de cet épisode

Diablo Immortal est aujourd’hui au cœur de toutes les polémiques chez Blizzard, étant donné que le titre a bien du mal à convaincre une partie du public à cause de son modèle économique qui devient trop exigeant à partir d’un certain stade dans le jeu. La présentation de Diablo 4 hier lors de la conférence Xbox-Bethesda a permis de nous faire un peu oublier tout cela, mais des inquiétudes ont commencé à naître à l’idée que ce quatrième opus, extrêmement attendu, soit aussi un free-to-play. Blizzard a donc précisé les choses.

To be clear, D4 is a full price game built for PC/PS/Xbox audiences. We are committed to delivering an incredible breadth of content after launch, for years to come, anchored around optional cosmetic items & full story driven expansions. More details soon. Necro blog tomorrow!

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 12, 2022