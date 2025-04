Diablo IV dévoile sa feuille de route pour 2025 : L’ère de la haine continue

Une bonne année pour Diablo IV ?

Durant l’année 2025, il vous sera possible d’explorer de nouveaux thèmes saisonniers accompagnés de quêtes inédites. Le programme se divise en quatre grandes phases trimestrielles, chacune apportant son lot de nouveautés et d’améliorations pour enrichir l’expérience dans Sanctuary :

Maléfices (janvier-avril) : chasse aux têtes, nouvelles quêtes de réputation et introduction des Gemmes Occultes. Un familier corbeau fera également son apparition.

Retour de Bélial (avril-juillet) : affrontement renouvelé avec Bélial, Seigneur du Mensonge, accompagné d'incursions spectrales inédites. Un familier félin accompagnera cette saison.

Péchés des Horadrims (juillet-septembre) : intensification des Donjons du Cauchemar avec des mécaniques revues pour une expérience approfondie et un nouveau familier à découvrir.

Chaos Infernal (septembre-décembre) : mise à jour majeure des hordes infernales pour une expérience encore plus dynamique et imprévisible, avec un familier inédit à collectionner.

Blizzard répond également à certaines des demandes les plus récurrentes des joueurs : le support clavier-souris arrive enfin sur consoles, accompagné de nombreuses améliorations de confort pour l’armurerie, le système de Battle Pass et le périple saisonnier. Par ailleurs, deux collaborations inédites avec des univers extérieurs à Diablo enrichiront cette année 2025, mais aucun détail n’a encore été dévoilé.

Enfin, Blizzard rappelle également que la nouvelle extension arrivera bel et bien en 2026, ainsi qu’un nouveau système de classement et d’autres choses qui seront dévoilés un peu plus tard. On peut aussi parier sur une potentielle annonce d’une version Switch 2 qui devrait mettre à profit le mode souris du Joy-Con droit.