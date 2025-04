Diablo IV : L’événement Berserk démarrera le 6 mai, voici tout ce qu’il offrira

Puisque la prochaine extension de Diablo IV n’arrivera finalement pas cette année, Blizzard devait trouver un moyen de faire parler de son jeu d’une autre manière. Et c’est via une collaboration inattendue qu’il est parvenu à captiver à nouveau l’attention, en se dégotant un événement lié au célèbre manga Berserk. Une fusion qui semble tout à fait logique sur le papier et qui pourrait donner envie à certains fans du manga de feu Kentaro Miura de (re)lancer l’aventure Diablo IV. Blizzard partage aujourd’hui tout ce qu’il faut savoir sur ce crossover très attendu.