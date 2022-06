Diablo Immortal : Malgré les polémiques, le jeu signe le meilleur démarrage de la licence

Diablo Immortal n’aura pas cessé de faire parler de lui depuis son lancement, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Le jeu se paye aujourd’hui l’un des pires scores Metacritic de l’histoire de Blizzard, la faute à un modèle économique qui semble être bien plus demandeur que ce que la communauté avait prévu. Pour autant, cela n’empêche pas l’éditeur de célébrer ce lancement, qui est tout simplement le meilleur démarrage de la licence.

June 10, 2022