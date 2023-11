Devolver Digital rachète le studio System Era Softworks (Astroneer)

Quand on pense à la consolidation de l’industrie, on pense plutôt à des grands groupes multimilliardaires qui en rachètent d’autres. Mais même des éditeurs de plus petite échelle comme Devolver Digital ont bien compris la tendance du marché, et se mettent eux aussi à faire quelques folies. Un peu plus tôt dans la semaine, on a appris que cet éditeur pas comme les autres suivait pour une fois le mouvement en acquérant un autre studio, qui répond au nom de System Era Softworks.