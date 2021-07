Detroit Becom Human passe la barre des 6 millions de copies vendues

Sorti en mai 2018, Detroit Become Human est la dernière production du studio français Quantic Dream, à qui l’ont doit The Nomad Soul, Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls. Trois ans plus tard, on apprend que le cap des 6 millions d’exemplaires écoulés a été franchi pour le titre.

6 millions d’androïdes

We’re proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️ Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw — Quantic Dream (@Quantic_Dream) July 21, 2021

Ce sont donc 6 millions d’unités vendues pour Detroit Become Human. Cela regroupe les ventes physiques et numériques avec un cumul entre la version PS4 sortie en 2018 et la mouture PC qui a été commercialisée en 2019 sur l’Epic Games Store et en 2020 sur Steam. D’ailleurs, sur ce total, on peut noter 1 million de ventes réalisées uniquement sur PC.

Ce beau score permet à Detroit Become Human d’être le jeu le plus vendu de l’histoire de Quantic Dream, devant Heavy Rain (qui cumulait 5,3 millions d’unités écoulées en janvier 2018) ou encore Beyond Two Souls, qui était à 2,8 millions de copies en juillet 2018. Précisons que ces deux derniers sont aussi sortis sur PC entre temps, ce qui a probablement grossi un peu leur chiffre depuis.

Rappelons également que l’entreprise française est devenue un studio indépendant en 2019 sans Sony derrière et qu’elle est également devenue éditeur de certains titres comme Sea of Solitude Director’s Cut ou prochainement Dustborn.