Destiny 2 confirmé sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Hier s’est déroulé un Inside Xbox consacré aux jeux d’éditeurs tiers à venir sur la Xbox Series X. On y vu notamment Scarlet Nexus, nouveau RPG de Bandai Namco ou encore l’officialisation de DiRT 5. Mais peu après l’émission, certaines informations sont tombées, et Bungie a apporté quelques précisions au sujet de Destiny 2.

Une arrivée sur next-gen

Destiny 2 will be on next-gen platforms! More details to come. pic.twitter.com/1ZZqGZjjjg — Bungie (@Bungie) May 7, 2020

Dans la foulée, Microsoft a annoncé que plus de 140 studios travaillaient actuellement sur des titres à destination de sa future machine. Bungie en a rapidement profité pour répondre à cette précision avec un tweet en affirmant que Destiny 2 arriverait bien sur les consoles de nouvelle génération, donc PlayStation 5 et Xbox Series X.

Rien d’étonnant donc et pour l’instant, pas plus de précision mais « plus de détails arrivent ». On suppose que le tout sera cross-play et on peut se douter que le titre profitera de la fonctionnalité Smart Delivery, qui permettra aux possesseurs de la version Xbox One d’y jouer sans frais supplémentaire sur Series X.

On en profitera également pour rappeler qu’une nouvelle extension est en route et sera présentée un peu plus tard d’ici cet été. On ne sait pas si c’est en rapport mais Luke Smith, producteur exécutif du titre, a répondu à un joueur sur Twitter qui parlait du contenu à venir que « Vous n’êtes pas prêts ». On attend de voir maintenant.