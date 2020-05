Xbox Series X : Plus de 140 studios développent des jeux dessus

Hier s’est déroulé un Inside Xbox un peu spécial : Microsoft a décidé de se focaliser uniquement sur les éditeurs tiers qui préparent quelque chose sur Xbox Series X. Cela nous a permis d’avoir quelques surprises comme le retour de Scorn ou les annonces de Scarlet Nexus et The Medium. Mais cette douzaine de titres présentés est loin d’être représentatif du nombre de jeux en développement sur la future Xbox de Microsoft.

Des centaines de jeux en développement

Dans la foulée de son émission, le constructeur californien a annoncé qu’actuellement, plus de 140 studios étaient en train de travailler sur la Xbox Series X pour de futures productions. On nous évoque « des centaines de titres qui sont actuellement en développement ». De quoi avoir un bon lancement pour la machine mais aussi rassurer les joueurs puisque nous sommes nombreux à se souvenir des débuts de la Xbox One bien trop pauvres en jeux.

Evidemment, il faut préciser que ces « centaines » de titres évoqués ne sont pas des exclusivités Microsoft. Egalement, il s’agit sans doute de jeux qui arriveront aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X et seront donc cross-gen. Qui sait, on se doute qu’une bonne partie profitera aussi du Smart Delivery qui permettra de n’acheter le jeu qu’une seule fois pour en profiter sur les différentes générations de Microsoft.

Quoiqu’il en soit, cela reste une bonne nouvelle pour les joueurs, et la liste complète est connue :

La Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de l’année 2020.