Desperados III sortira cet été et un trailer pour Doc McCo

Annoncé au cours de la Gamescom 2018 par THQ Nordic, Desperados III est désormais dans son année de sortie. Le studio Mimimi Productions vient d’annoncer que le titre fera bien son entrée en 2020 sur consoles et PC et plus précisément au cours de l’été. Pour célébrer tout cela, une nouvelle bande-annonce centrée sur le personnage de Doc McCo a été dévoilée.

Un vétéran fait son retour

Connu des premiers joueurs de la série, Doc McCoy fera son retour dans Desperados III. Déjà apparu dans Desperados : Wanted Dead or Alive, le tireur profite de cette vidéo pour faire les présentations. Adepte de la seringue, le médecin est aussi un excellent tireur d’élite, habitué à son Colt Buntline Special.

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Doc McCoy a passé ses plus jeunes années à étudier la médecin en Angleterre. Une fois les études passées, il était en quête d’une nouvelle aventure et s’est retrouvée sur la côté américaine où il a été recrutée de force pour combattre au cours d’une guerre civile. Ne pouvant supporter l’horreur de la guerre, il a déserté après un an de service et est devenu mercenaire, réputé désormais comme étant quelqu’un qui fait son job et qui ne pose pas de questions.

Jeu d’infiltration tactique, on y retrouve quelques similitudes avec Shadow Tactics, précédente production du studio. La sortie de Desperados III est prévue pour cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous voulez en savoir plus, sachez que l’on avait pu y jouer il y a un petit bout de temps et on vous propose nos premières impressions.