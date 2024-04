Des images du jeu Batman annulé de Monolith (L’Ombre du Mordor) refont surface

Ce jeu Batman devait normalement se rapprocher des films de Christopher Nolan. Mais puisque le réalisateur n’a jamais été très ouvert à cette idée, Monolith a finalement laissé tomber le développement du titre, surtout en sachant que les jeux de Rocksteady mettant en scène le Chevalier Noir étaient aussi en préparation. Toutes les idées de jeu Batman (au nom de code Apollo) n’ont pas été mises à la poubelle pour autant puisqu’il mettait en place un monde ouvert avec des systèmes qui ont ensuite été recyclés et retravaillés pour donner vie au système Nemesis de L’Ombre du Mordor, sorti quelques années plus tard.

Ce qui n’est pas évident à décerner en contemplant les images qui sont à notre disposition aujourd’hui (dont la véracité reste encore à confirmer). On retrouve pas mal d’éléments qui ressemblent aux jeux de Rocksteady, avec des déplacements similaires et des gadgets à utiliser pour enquêter. Le système Nemesis devait malgré tout voir le jour ici, avec des criminels qui se rappelaient de leur rencontre avec Batman. Et il faut bien avouer que l’idée marche parfaitement dans cet univers et avec ce personnage.

Cette expérience doit certainement être encore utile pour le studio qui va aussi implémenter ce système dans son jeu Wonder Woman. Du moins s’il voit le jour.

The open world of Gotham could be traversed by either gliding and utilizing the grappling hook (as established in the Arkham games) or by operating the Tumbler/Batmobile. pic.twitter.com/VZKXJBFsgP

