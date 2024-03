Le studio derrière Gotham Knight vient épauler Monolith sur le jeu Wonder Woman

Même si Warner Bros aimerait bien toucher le pactole en lançant de plus en plus de jeux service qui marchent, il doit pour l’instant se reposer sur les jeux solo qui font tourner la boutique. Le jeu Wonder Woman pourrait bien l’aider à cela si Monolith Productions parvient au bout de son idée et si le public adhère à la proposition, mais il est encore difficile d’avoir confiance en ce projet tant on ne sait rien à son sujet. Si ce n’est que le développement s’éternise, et que le studio a désormais besoin de renforts.