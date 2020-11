Demon’s Souls Remake montre 12 minutes de gameplay dans un State of Play dédié au jeu

Première grosse exclusivité du catalogue de la PS5, le remake de Demon’s Souls promet d’être l’un des fers de lance dans la console durant le lancement. Afin de nous présenter un peu plus en détails ce qui nous attend en jeu, Sony dévoile aujourd’hui un State of Play surprise dans lequel on peut découvrir 12 minutes de gameplay, le tout avec des sous-titres en français.

Tout savoir sur ce remake

On commence par la création de personnage, qui avait déjà été montrée en images très récemment. Après un petit tour dans le Nexus, qui nous montre d’ailleurs des temps de chargement très rapides, on bascule aux portes de Boletaria pour assister à un peu plus de gameplay, que l’on vous laisse admirer en vidéo.

Point important qu’il faut en revanche souligner, le titre utilise naturellement le code source du jeu original, et même s’il est possible de basculer en 60 fps, les animations ont été retravaillées pour que le rythme du combat reste le même, ce qui est important pour un Souls-like où la question du framerate change tout.

Demon’s Souls Remake sera disponible dès le 19 novembre sur PS5.