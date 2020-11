Demon’s Souls Remake montre son mode Photo et son éditeur de personnage

Le remake de Demon’s Souls promet d’apporter des améliorations drastiques au jeu d’origine, avec des graphismes complètement retravaillés ainsi qu’une bande-son remise au goût du jour. Aujourd’hui, c’est au tour du mode Photo et de l’éditeur de personnage de briller, en nous montrant quelques jolis clichés.

Un petit selfie avant la mort

C’est le blog PlayStation qui nous en apprend un peu plus sur tout cela, avec des nouvelles images à l’appui. Bien entendu, pour ce qui est de l’éditeur de personnage, il sera possible de retrouver tout ce qui existait déjà sur la version PS3, mais de nouveaux éléments ont été ajoutés ici pour obtenir près de 16 millions de permutations possibles, ce qui laisse à penser que chaque avatar sera plus ou moins unique.

Et afin de rendre justice à votre splendide avatar, le jeu proposera un mode Photo comportant de nombreuses options, comme la possibilité de cacher votre heaume ou vos armes, et même de prendre des « selfies » en changeant l’expression ou la pose de votre personnage. Cerise sur le gâteau, tous les filtres disponibles dans le mode Photo le seront également directement en jeu.

Pour ce qui est des mauvais nouvelles en revanche, le site Game Spark nous informe, après avoir contacté Sony, que le jeu ne supportera pas le ray-tracing, malgré les très beaux effets de lumière que l’on a pu voir en jeu.

Demon’s Souls Remake sera disponible sur PS5 dès le 19 novembre.