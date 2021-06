Demon Throttle s’annonce en vidéo et exclusivement sur Switch en version physique

La conférence barrée de Devolver Digital aura aussi été l’occasion d’annoncer Demon Throttle, par les créateurs de Gato Roboto.

Un trailer et une sortie uniquement sur Switch et en version physique

La nouvelle production de Doinksoft nous proposera ainsi un shooter rétro en side-scrolling vertical, où vous incarnerez une jolie vampire ou un flingueur poussiéreux. Nos comparses devront aller récupérer des calices mystiques volé par un démon, dont ce dernier a également couché avec l’ex-femme de notre cowboy.

Indéniablement, Demon Throttle devrait être un titre complètement déjanté dans son approche, et opte pour un style rétro en 2D qui ravira les nostalgiques. De plus, le soft sera jouable en coopération locale jusqu’à deux joueurs, rien que ça. Soit dit en passant, notez que le titre sortira exclusivement sur Nintendo Switch, et en version physique uniquement qui plus est.

Demon Throttle est programmé pour sortir en 2022 sans plus de précisions sur Switch.