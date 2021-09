Demon Throttle

Dans ce shooter, une jolie vampire et un flingueur poussiéreux auront pour but de récupérer des calices mystiques au préalable volés par un démon. Ce démon, en plus d'être un voleur, est en contentieux avec notre cow-boy puisqu'il aurait couché avec l'ex-femme de ce dernier. Le sacripant ! En side-scrolling vertical, ce titre complètement déjanté opte pour un style rétro en 2D avec la possibilité d'une coopération en local à 2 joueurs.