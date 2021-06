Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles fait jouer Tanjiro au boulanger en vidéo

Voilà un titre d’article que l’on ne pensait pas écrire un jour, mais le casting de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est décidément bien surprenant. CyberConnect 2 et Aniplex nous ont révélé la semaine dernière la présence des versions Gakuen de Tanjiro, Nezuko et Giyu, à la surprise générale. Et ce n’étai visiblement pas une blague, puisqu’une vidéo de gameplay sur ces personnages est désormais disponible.

Une dernière plaisanterie avant de passer aux démons ?

On nous avait promis que ces personnages se joueraient différemment des versions traditionnelles de chaque héros, mais finalement, il semblerait que seules les attaques spéciales changent.

De quoi douter encore plus de l’intérêt de ces versions, dans un casting qui écarte encore de nombreux personnages plus importants, à commencer par les démons. Mais au moins, il y a de quoi sourire un peu en voyant Tanjiro battre son ennemi grâce à ses compétences de boulanger, ou en voyant Giyu manquer d’autorité dans son costume d’entraineur.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.