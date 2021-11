Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoutera Rui et Akaza le 4 novembre

Si Aniplex et CyberConnect 2 peuvent déjà se réjouir du succès commercial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, il ne faut pas oublier que le jeu a été pointé du doigt à cause de son roster trop faible lors de sa sortie, qui ne contenait aucun démon. Une erreur que l’éditeur et le studio comptent rattraper rapidement avec des mises à jour gratuites ajoutant du contenu, et on sait enfin quand la première arrivera.

Les démons débarquent enfin

On savait déjà que Rui et Akaza seraient les premiers personnages supplémentaires ajoutés gratuitement en jeu, mais on ne savait pas encore quand exactement. Les deux démons arriveront donc le 4 novembre prochain, et on peut découvrir 18 minutes de gameplay avec ces nouveaux personnages jouables via la vidéo ci-dessus.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.