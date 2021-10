La première update de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrivera dans quelques jours

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles n’est pas encore sorti, mais Aniplex et CyberConnect 2 ne cessent de communiquer sur les mises à jour à venir ces derniers temps. Les deux entités ont bien conscience que la faiblesse du casting de base du jeu est un souci pour de nombreux fans du manga, et les premiers démons jouables ont déjà été officialisé il y a peu.

Deux personnages déjà en approche

On en sait aujourd’hui un peu plus sur quand cette première mise à jour comprenant Rui et Akaza arrivera dans le jeu. C’est via le Weekly Jump, relayé par Gematsu, que l’on apprend ainsi que cette première update gratuite arrivera fin octobre / début novembre. On repassera donc pour la précision, mais au moins, on sait que l’attente ne sera qu’une question de jours avant que le roster s’agrandisse.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.