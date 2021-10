Déjà un million de copies distribuées pour Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

On se doutait avant même sa sortie que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles serait un grand succès, étant donné la popularité du manga à travers le monde. Le jeu d’Aniplex et CyberConnect 2 n’a visiblement pas déçu (du moins les actionnaires), puisqu’il vient déjà de passer un cap symbolique.

Le premier million pour Tanjiro

L’éditeur du jeu annonce que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles a déjà été distribué à 1 million d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement, soit depuis une dizaine de jours environ. Ce chiffre englobe les copies physiques sur le marché et les ventes dématérialisées.

Un beau succès pour cette adaptation, qui jouit d’une communication presque croisée avec la saison 2 de l’anime, prévue pour décembre, tandis que des épisodes spéciaux sont actuellement diffusés.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.