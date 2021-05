Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ajoute Murata à son casting

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles car c’est désormais comme cela qu’il faut l’appeler en Occident (en traduction à Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan) compte bien avoir un grand casting de personnages jouables, malgré le fait qu’il ne devrait couvrir qu’une seule partie du manga, correspondant grosso modo à la saison 1 de l’anime. C’est donc pour cela que l’on se retrouve avec la présence de personnages étonnants, comme Sabito et Makomo, ou encore Murata.

Mais si, c’est lui, le mec, vous savez là. Non ?

Afin de remplir le casting de son jeu, CyberConnect 2 est donc allé puiser du côté des personnages les moins attendus, qui n’ont que peu de place dans l’intrigue de la série, comme ce fameux Murata. Si vous ne vous souvenez pas de cet utilisateur du Souffle de l’Eau, c’est normal, puisque le bougre n’a droit à que très peu de mise en avant, en dehors de l’arc de la Montagne Natagumo (et encore).

C’était néanmoins suffisant pour lui faire une place dans le jeu, et le Weekly Jump nous annonce dans le même temps qu’un personnage « inattendu » fera bientôt son entrée dans le casting. On espère que ce ne sera pas le même « inattendu » que pour Murata.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.