Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles présente son mode Aventure

Décidément, Demon Slayer est partout en ce moment. Plus tôt dans la journée, on apprend que la licence allait s’inviter dans Ninjala, mais c’est maintenant Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles qui refait parler de lui avec un nouveau trailer. Pas de nouveaux personnages cette fois-ci, mais un meilleur aperçu du mode Aventure.

Les combats de boss illustrés

Cette vidéo se concentre donc le mode Aventure du jeu, qui nous permettra de revivre les moments phares du manga. On peut voir qu’il sera donc possible de sa balader dans certains environnements avec Tanjiro, tout en affrontant parfois quelques démons dans des combats en arène.

Cette vidéo se concentre sur l’arc Asakuza, ce qui permet de jeter un oeil aux affrontements de boss contre les démons qui viennent attaquer Tanjiro et Nezuko.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira le 15 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.