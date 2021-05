Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan ajoute une nouvelle version de Tanjiro

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan n’a sans doute pas encore montré tout son casting, qu’il reprend déjà une habitude des jeux de combat qui adaptent des animes, à savoir l’intégration de doublons. Tout comme CyberConnect 2 l’avait fait dans la série des Ultimate Ninja Storm, le prochain jeu Demon Slayer aura droit à plusieurs versions de son héros, Tanjiro.

Evidemment, si vous n’avez pas suivi la série et que vous ne souhaitez pas être spoilé, ne lisez pas la suite de l’article.

La tradition du doublon

Le magazine Weekly Jump, relayé par Gematsu, nous informe donc que Tanjiro aura droit à une deuxième version à part entière dans le jeu. Exit le Souffle de l’Eau, et place ici à la Danse du Dieu du Feu, qui lui permet d’avoir accès à des attaques différentes et enflammées.

Aucune image n’est disponible pour le moment et on attend maintenant un trailer pour nous montrer cela en action.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.