Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan montre Sabito et Makomo en images et vidéos

CyberConnect2 a décidé de présenter régulièrement ses nouveaux personnages pour son futur jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan. D’abord l’officialisation, puis ensuite la présentation. Après nous avoir confirmé la présence de Sabito et Makomo au casting il y a quelques jours, il paraît donc tout naturel que le studio lâche aujourd’hui de nouvelles images et vidéos.

D’autres utilisateurs du Souffle de l’Eau

On découvre ainsi trois screenshots et une courte bande-annonce pour chacun des combattants. L’occasion idéale pour découvrir leur modélisation en jeu et leur moveset au travers de quelques séquences de gameplay. Tous deux utilisateurs du Souffle de l’Eau, Sabito et Makomo ont des mouvements très fluides comme on peut le voir dans ces vidéos. Eux aussi ont été formés par Sakonji Urokodaki, récemment confirmé au casting.

Sabito et Makomo sont deux personnages que l’on voit épauler Tanjiro pendant son apprentissage. Ce sont également des combattants qui manient le même élément que le héros, mais il faut avouer que l’on est un peu étonné de voir leur présence au casting, puisque le duo n’est pas particulièrement mis sur le devant de la scène dans l’œuvre de Koyoharu Gotouge.

Rappelons que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le rendez-vous est sans doute donné dans les prochains jours pour la découverte d’un autre combattant.