Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan ajoute Sabito et Makomo

Le jeu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan nous présente régulièrement de nouveaux combattants, comme on a pu le voir dernièrement avec Sakonji Urokodaki, le maitre de Tanjiro. C’est d’ailleurs ses anciens apprentis qui rejoignent désormais le casting du jeu de CyberConnect 2.

Deux personnages inattendus

Sabito et Makomo seront donc tous les deux jouables comme le révèle le dernier numéro du Weekly Jump, relayé par Gematsu. On pourra s’étonner de voir ces deux personnage intégrer le roster étant donné qu’ils sont peu mis en avant dans le manga, surtout pour la partie combat, mais c’est sans doute le prix à payer pour un jeu qui n’adaptera qu’une partie limitée de l’histoire de Demon Slayer.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l’année 2021.