Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan : Des images et un trailer pour Sakonji Urokodaki

Après avoir été officialisé au casting du jeu il y a quelques jours, Sakonji Urokodaki revient cette fois-ci pour une présentation plus détaillée. Le jeu vidéo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan vient en effet de lâcher quelques images mais également une bande-annonce pour introduire le combattant et nous montrer un peu de gameplay.

Le maître au masque

Personnage iconique de l’œuvre de Koyoharu Gotōge, Sakonji Urokodaki est un maître que les lecteurs et spectateurs connaissent bien. Il a formé Tanjiro, et bien qu’un peu râleur et grognon, c’est un combattant hors-pair très attachant. Jouable dans le mode Versus du jeu, Urokodaki-san est un maître épéiste qui utilise également les techniques de l’eau, notamment la compétence du Souffle de l’Eau, que l’on peut apercevoir dans les quelques saynètes de gameplay du nouveau trailer.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pas encore de date de sortie mais il devrait arriver courant 2021. Si vous en voulez davantage, Giyu a été confirmé au roster et Zenitsu et Inosuke ont aussi eu droit à leurs vidéos.