Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan ajoute Shinobu Kocho

Les fans de Demon Slayer vont enfin pouvoir voir le film Le Train de l’Infini dans quelques jours grâce à la réouverture des cinéma, après des mois d’attente. De quoi leur permettre de patienter jusqu’à la saison 2 du show, mais aussi jusqu’à la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, qui dévoile aujourd’hui la présence de l’un des personnages les plus populaires de la série dans le jeu.

Un trailer arrivera prochainement

Après Sabito et Makomo, le casting ajoute un personnage nettement plus important, à savoir Shinobu Kocho, qui sera donc bien présente au casting. C’est le Weekly Jump, relayé par Gematsu, qui nous révèle cela aujourd’hui, et on devrait bientôt avoir droit à une vidéo du personnage. On espère aussi que les autres Piliers, en dehors de Giyu déjà officialisé, seront présents dans le jeu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan est prévu pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.