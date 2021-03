Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan : Giyu rejoint le roster

Après avoir montré Tanjiro et Nezuko Kamado mi-février puis Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira la semaine dernière, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan présente aujourd’hui le cinquième personnage du célèbre manga de Gotoge Koyoharu à intégrer son roster : Giyu Tomioka.

Prenez garde à la marée !

Jouable uniquement dans le mode Versus du titre développé par CyberConnect2 (Naruto Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z: Kakarot, Asura’s Wrath), cet adepte du Souffle de l’Eau semble rarement se laisser emporter par ses émotions lors d’un affrontement. En plus d’afficher une assurance incomparable, ce puissant combattant est capable de déchaîner un raz-de-marée d’attaques dans le seul but de terrasser un ennemi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sera disponible cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.