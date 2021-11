Defend the Rook : Du Tower defense roguelike, présentation en vidéo

Disponible depuis quelques jours, Defend the Rook est passé entre nos mains afin de vous proposer une présentation en vidéo. Dans celle-ci, on vous explique ainsi le concept du titre : il s’agit d’un tactical RPG façon Tower Defense qui intègre des éléments de roguelike. Ainsi, il faudra défendre sa tour et venir à bout des nombreux assaillants, sur un plateau où l’on doit disposer intelligemment ses pièces.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, sachez qu’une démo est disponible gratuitement à cette adresse. Defend the Rook est déjà disponible sur PC.