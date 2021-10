Débrief’ : Star Ocean 6, Smash Bros Warner, Ubisoft et rumeurs Xbox

Dans ce débrief’, on revient sur les différentes annonces de la semaine. On vous résume ainsi le State of Play, qui était relativement pauvre en nouveautés, bien que l’on retiendra la présentation de Star Ocean: The Divine Force et de Little Devil Inside. Ubisoft a également communiqué sur ses jeux à venir, en faisant un rapide point sur son planning et l’on a eu plusieurs rumeurs, que ce soit chez Xbox ou la Warner avec un potentiel Smash Bros-like avec les personnages de la firme. Bref, tout comme le jeu Goldorak, on vous en parle dans ce débrief’.