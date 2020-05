PlayStation 5 : une présentation des jeux jeudi à 22h

La communication s’accélère enfin autour de la PlayStation 5. Après la manette DualSense et avant des « détails » tels que le design, la date ou le prix, on aura droit à une présentation des jeux qui accompagneront la sortie de la console en fin d’année.

On veut Knack 3 sur PlayStation 5

Sony nous donne donc rendez-vous ce jeudi 4 juin à 22h, heure française pour découvrir « le futur des jeux vidéo ». La conférence devrait durer plus d’une heure et forcément faire un peu penser au dernier Inside Xbox dont le but était également de montrer des jeux. Mais ici, le constructeur ne précise pas quel type de jeux nous pourront voir contrairement à Microsoft qui se concentrait sur les jeux tiers. Il devrait donc y avoir un peu moins de déception.

Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz, le grand patron Jim Ryan promet que les jeux des PlayStation Studios sont dans les temps. Il ne serait donc pas impossible d’en voir quelques uns ce jeudi. Selon lui, le Covid-19 n’aura pas un gros impact sur le développement des jeux et la production des machines. C’est pour cela qu’il prévoit toujours une sortie globale en fin d’année.

Sans citer de nom, l’annonce du blog officiel évoque des « studios novateurs du monde entier […] grands ou petits, récents ou non ». Mais dans tous les cas, on nous promet que ces titres tireront pleinement partie du potentiel de la PlayStation 5. On espère quelques précisions sur les autres informations du jour concernant le cross-gen et la rétro-compatibilité.

Sony indique qu’il s’agit d’une période très étrange sans évènements physiques mais promet d’avoir pensé sa communication pour partager au mieux des émotions et être plus proche de ses fans que jamais. On verra ce que cela donnera dans la pratique et si cela s’appliquera aux autres annonces que l’on nous promet pour après cette présentation du lineup.

Rendez-vous donc dès jeudi soir ici-même pour tout savoir des jeux dévoilés. Et bien-entendu, notre chaîne Twitch AGTV proposera également un AG Hebdo Spécial pour regarder la conférence en notre compagnie.