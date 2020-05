Xbox Series X : Des précisions concernant la rétrocompatibilité

Si la pandémie et ses retombées sur l’industrie du jeu vidéo ne viennent pas contrecarrer les plans de Sony et de Microsoft, qui se veulent tous deux rassurants sur le sujet, la nouvelle génération de consoles se lancera en fin d’année. Un événement qui, comme chaque fois, soulève de très nombreuses questions. Et pendant que la firme japonaise prépare à son rythme la présentation tant attendue de la PlayStation 5, sa concurrente américaine ne lésine pas sur les informations concernant sa Xbox Series X.

Une politique axée sur la rétrocompatibilité

Non contente d’être la première à montrer sa prochaine machine, la firme a très vite passé la seconde en parlant des fonctionnalités de la Xbox Series X, avec en tête la rétrocompatibilité. Un terme que l’on entend beaucoup dans la bouche des dirigeants de la branche jeu vidéo de Microsoft, qui cherchent depuis la 360 des solutions pour que les œuvres de générations précédentes ne soient pas mises de coté. Un moyen de fournir un catalogue plus étendu à ses machines, mais aussi d’offrir une raison supplémentaire aux joueurs Xbox de continuer à acheter américain.

Et Microsoft compte frapper fort avec la Series X, puisque comme annoncé précédemment elle sera la première console de l’entreprise à proposer nativement de la rétrocompatibilité, cela avec des jeux Xbox One, Xbox 360 et même Xbox première du nom. De quoi faire rêver pas mal de joueurs, d’autant que rien ne les empêchera de profiter des différentes offres de reprise, notamment chez Micromania. Une solution qui permettra donc, peut-être, à Microsoft de tirer son épingle du jeu dès le lancement de la nouvelle génération.

Cette semaine, le géant américain souhaite clarifier les choses à ce sujet, apporter des précisions, qui ont là encore de quoi faire saliver. Parmi elles, un nombre assez impressionnant de jeux qui tournent déjà sur la Series X, mais aussi des facultés intéressantes qui rendent, sur le papier tout du moins, la rétrocompatibilité encore plus attrayante.

Voir plus grand, voir plus haut

La Xbox Series X proposera donc de la rétrocompatibilité dès son lancement. Et selon les derniers dires du constructeur, des milliers de jeux sont déjà jouables sur cette nouvelle console. Parmi eux, un paquet de titres des trois générations précédentes. Grosses productions, classiques, et probablement plus encore étant donné le chiffre – qui reste pour le moment assez vague – ahurissant qu’on nous annonce aujourd’hui. La liste devrait encore s’étoffer d’ici la sortie de la machine, espérons par ailleurs qu’elle nous soit communiquée avant cela.

Mais en plus de chercher à proposer le catalogue le plus fourni possible, Microsoft désire embellir la compatibilité, en permettant à la Series X d’apporter quelques améliorations aux titres. Jason Ronald, directeur de projet, explique par exemple que chacun des jeux concernés tourneront mieux sur ce nouveau support que sur leur console d’origine. Chacun exploiterait la pleine puissance de la machine, au point de devenir plus beau, à l’image de ce que propose déjà la Xbox One sur les jeux 360 de son catalogue.

Enfin, et c’est là l’une des annonces les plus impressionnantes – bien que l’on attendra de voir ceci tourner en temps réel pour sauter de joie – les temps de chargement devraient être optimisés sur les jeux rétrocompatibles, en s’appuyant sur la technologie Xbox Velocity et le SSD NVME. Finie, donc, l’attente insoutenable dans Star Wars : Knights of the Old Republic lorsque vous changerez de zone, ou peut-être même, voyons plus loin, les ralentissements de la version 360 du premier Mass Effect.

De bien belles promesses qui tombent avant que l’on ait pu jeter un œil sur la PS5. Sony a du pain sur la planche pour rattraper Microsoft à ce niveau. Reste à voir ce qu’annoncera la firme nippone lors de la probable présentation de sa console début juin.