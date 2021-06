Débrief’ : Dead Space, Demon Slayer, Ghost of Ikishima et The Legend of Heroes

Comme tout bon dimanche, notre équipe vous propose un débrief’ de l’actualité des derniers jours. On s’attarde ainsi dans cette vidéo aux dernières rumeurs du moment, comme le potentiel retour de Dead Space ou encore un standalone à Ghost of Tsushima qui s’appellerait Ghost of Ikishima. On revient également sur les annonces des quatre jeux The Legend of Heroes ainsi que la date de sortie du jeu Demon Slayer en occident.