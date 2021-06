A chaque dimanche son débrief’. Malgré l’E3 2021, cela n’empêche pas notre équipe de vous proposer un récapitulatif de l’actualité. On revient logiquement sur l’événement et les autres annonces qui n’ont pas été couvertes par nos résumés. Dans cette vidéo, on vous parle aussi de comment le jeu Avatar a permis la création d’un Star Wars en monde ouvert. Elex 2 ou encore Everwild sont aussi évoqués dans ce débrief’.