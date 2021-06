Une licence EA sera bientôt de retour grâce à EA Motive selon Jeff Grubb

Electronics Arts n’était pas présent lors de l’E3, en dehors de la démonstration de Batllefield 2042, mais l’éditeur a bien prévu un temps de communication durant l’été. Fin juillet, on assistera à un EA Play Live qui devrait nous en dire plus sur le catalogue de l’éditeur, et selon de Jeff Grubb de VentureBeat, le retour d’une licence serait au programme des annonces.

Les paris sont ouverts

Lors de la dernière émission publiée sur sa chaîne YouTube, relayée par VGC, Grubb a alors déclaré que EA Motive travaillerait actuellement sur un jeu à la licence déjà établie. Ce jeu serait donc une « renaissance » pour l’une des licences EA, sans qu’il ne précise laquelle, évidemment :

« Je pense que vous serez heureux. Nous allons le voir… Si nous ne sommes pas morts avant. »

Il n’en fallait pas plus pour que la communauté Dead Space s’enthousiasme de cette déclaration, car Grubb dit simplement « dead » dans sa déclaration. C’est peu oui, mais que voulez-vous, les théories les plus tirées par les cheveux sont les plus à la mode en ce moment.

Le journaliste est souvent très loquace lorsqu’il s’agit de lancer des rumeurs, mais sa crédibilité a été prouvée quelques fois lors de cet E3, ce qui nous amène à nous intéresser, avec le recul nécessaire, à cette annonce. On attendra donc de voir ce que le studio Motive nous prépare vraiment, après un Star Wars Squadrons convaincant.