Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira chez nous le 15 octobre prochain

Après avoir eu la date japonaise pour Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles il y a quelques jours, c’est à notre tour. Le titre sortira ainsi chez nous le lendemain par rapport à nos amis japonais.

Et un mode aventure façon Ninja Storm

Au vu de la popularité croissante de l’anime en Occident, il n’y avait aucun doute quant à la localisation du titre mais nous avons aujourd’hui droit à une date. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira donc le 15 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. C’est SEGA qui s’occupera d’éditer le jeu de combat de CyberConnect2 pour l’Occident. De plus, comme vous pouvez le voir avec ce nouveau trailer, nous aurons droit à un mode aventure avec les évènements clés du scénario.

On y aperçoit également des boss à combattre façon « Naruto Ninja Storm » mais toujours rien concernant des antagonistes majeurs jouables. On sait toutefois que l’adaptation proposera de revivre les évènements du film « Le train de l’infini » (qui est la suite directe de l’anime et non un hors-série). En plus des voix japonaises, nous pourrons également profiter du doublage anglais.

Un édition physique standard (59.99$), une édition digitale standard et une édition digitale deluxe (69.99$) seront proposées à la vente. Cette dernière offrira des clés pour débloquer les personnages « version écoliers » pour Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, et Inosuke Hashibira, des costumes, un thème sur PS4 (également présent dans la version digitale standard), 8000 points Slayer et un accès anticipé au jeu le 13 octobre prochain.

Mise à jour : le site officiel résume tous les bonus selon les versions choisis.