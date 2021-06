Ghost of Tsushima : Une rumeur évoque la sortie d’un standalone nommé Ghost of Ikishima

Ghost of Tsushima a marqué l’année 2020 et toutes celles et ceux qui ont apprécié le jeu espère qu’une suite sera au rendez-vous. Avec le succès critique et commercial du titre, on imagine que ce sera le cas, et plusieurs rumeurs évoquaient déjà un second épisode. Mais il se pourrait qu’une extension standalone pourrait arriver dans un premier temps.

Un standalone pour la fin d’année ?

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Cette nouvelle rumeur provient de Shpeshal_Nick de XboxEra, qui est à l’origine de nombreux bruits de couloirs ces derniers temps, et dont les propos sont à prendre avec de grosses pincettes en attendant qu’elles se vérifient ou non.

Il évoque alors l’existence d’un certain Ghost of Ikishima, un mix entre une extension et un standalone pour Ghost of Tsushima, sans doute à la manière d’un Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Selon ses informations, le titre arriverait bien cette année, mais il ne sait pas si le projet serait uniquement next-gen ou s’il sortirait aussi sur PS4.

On évitera de tirer des conclusions ici, et on attendra de voir si Sony organise un State of Play durant l’été pour faire le point sur son line-up de fin d’année.