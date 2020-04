Débrief’ : Trilogie Horizon Zero Dawn PS5, Peaky Blinders et Animal Crossing

On est dimanche, c’est donc parti pour le débriefe de la semaine. On fait le point sur ce qui s’est passé dans l’actualité jeu vidéo pour cette semaine du 20 au 26 avril 2020. Et évidemment, on espère que tout se passe bien pour vous.

Horizon Zero Dawn sur PS5

On commence évidemment avec les informations sur le prochain jeu Horizon Zero Dawn. Ou plutôt, devrait-on dire, les prochains jeux. Apparemment, la licence se serait transformée en trilogie et le prochain opus arriverait bien sur PlayStation 5 avec potentiellement une dimension coopérative.

DOOM fait vibrer

On reviendra également sur la polémique de la semaine avec un souci dans la bande-son de DOOM Eternal. Une bonne partie n’a pas été mixée par l’excellent compositeur Mick Gordon et le tout a perdu en qualité.

Des adaptations et des dates

Plusieurs adaptations – qui n’ont aucun rapport entre elles – arriveront prochainement. Un jeu vidéo basé sur Tintin ainsi qu’un jeu Peaky Blinders appelé Mastermind. Ils arriveront cette année. Puis, bien sûr, difficile de ne pas parler des dates de sortie ou des reports comme ceux de Sword Art Online et Death Stranding sur PC.