Sword Art Online : Alicization Lycoris est repoussé à l’été prochain

Toujours prévu pour être commercialisé le 22 mai en Europe il y a encore un mois, Sword Art Online : Alicization Lycoris doit finalement lui aussi repousser sa date de sortie en raison de la pandémie de coronavirus. D’après le site officiel du titre, le lancement du jeu développé et édité par Bandai Namco est désormais programmé au 9 juillet au Japon et, selon le site américain DualShockers, le 10 juillet en Occident.

Un retard prévisible

Si ce retard fera de la peine aux fans de la saga, il n’est pas surprenant pour autant. Il y a deux semaines, l’ultime partie de la série animée Sword Art Online : Alicization – War of Underworld a été décalée à cet été alors que sa diffusion était prévue pour débuter ce mois-ci.

⚔️ La dernière saison de Sword Art Online Alicization prévue pour ce printemps est officiellement repoussée à Juillet suite à la propagation du coronavirus au Japon. Nous la diffuserons donc pour la saison d'été. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/wPAZBx5Yvv — Wakanim (@Wakanim) April 10, 2020

Sword Art Online : Alicization Lycoris sera disponible l’été prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il proposera un scénario original tout en reprenant les événements phares du manga puisqu’on retrouvera des personnages comme Kirito, Eugeo et Alice Synthesis Thirty.