Une magnifique figurine articulée pour Sekiro Shadows die Twice

Après le succès qu’a connu Sekiro : Shadows die Twice depuis sa sortie et ses nombreuses récompenses du jeu de l’année, le titre a désormais droit à une représentation à son honneur. Après différentes déclinaisons du jeu, notamment en manga, et en livre, la production de From Software va de nouveau attirer l’attention.

Tout savoir sur la figurine Figma Sekiro

C’est avec ses figurines de la gamme Figma que le fabricant Max Factory va nous permettre de découvrir Sekiro, ainsi que bon nombre d’élément de son inventaire en version miniature. Comme d’habitude, plusieurs versions seront disponibles.

Chacun des packs contiendra une figurine en plastique flexible comme présenté ci-dessous, ce qui vous permettra de reproduire la plupart des postures du jeu, avec la fameuse Kusabimaru, katana offert par l’Enfant Divin à Sekiro, ainsi que la lame mortelle et le grappin. Connu pour avoir déjà produit des figurines de Persona 5 ou encore de Yu-Gi-Oh! Max factory n’en est pas à son coup d’essai.

Le pack DX Edition contiendra quant à lui plus d’éléments de figurines que la version classique, pour un prix forcément plus élevé. Aux précédents équipements seront ajoutés la hache, la lance mais également le parapluie Shinobi indestructible que peut utiliser Sekiro grâce à son bras prostatique. Mais ce n’est pas tout, puisque les fameuses idoles disséminées partout dans le jeu font aussi partie du pack, comme vous pouvez le constater ci-dessous, avec un filtre photo « death » pour recréer un scénario de la mort de Sekiro !

Si cette figurine et ses équipements vous font de l’œil, sachez qu’il faut compter 122€ euros pour l’édition classique figma de Sekiro, et 154.99€ euro pour l’édition DX. Si vous les réservez sur Derive Figurine, elles seront proposées avec un tarif préférentiel. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et se termineront le mardi 11 juin 2020.

Alors, qui va craquer sur cette magnifique figurine ?