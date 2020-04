Cyberpunk 2077 : Des figurines pour V et Johnny Silverhand

Ces derniers jours, Cyberpunk 2077 n’en finit plus de faire parler de lui. Il faut dire qu’il aurait du sortir ce 16 avril et c’est probablement pour cette raison que de nombreuses collaborations sont annoncées. On a eu par exemple des disques dur Seagate, un casque SteelSeries, une Xbox One X (et une manette) et c’est désormais au tour des figurines.

Deux figurines, une pour V, l’autre pour Johnny

C’est le fabricant Dark Horse (à qui l’on doit la figurine Ellie de The Last of Us) qui propose non pas un, mais deux personnages en figurine. On y retrouve ainsi une représentation de V, le protagoniste que l’on incarnera, dans son corps masculin, ainsi que le fameux Johnny Silverhand, un personnage central qui accompagnera notre héros – et que vous avez forcément du voir dans un trailer.

Ces deux statuettes en PVC font environ 24 centimètres et il faut avouer que les finitions sont plutôt pas mal. Elles sont actuellement en précommande sur le site de Derive Figurine, les réservations venant d’ouvrir aujourd’hui. Etant donné qu’il s’agit de précommande, il faudra attendre la sortie de ces figurines, fixée au mois de décembre 2020, pour les avoir chez soi. Quant au prix, comptez seulement 49.99€, ce qui est très abordable au vu de la qualité présentée. Mieux encore, une réduction proposée si vous la réservez avant la fin des précommandes :

Rappelons que Cyberpunk 2077 est quant à lui prévu le 17 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une version Xbox Series X a aussi été confirmée mais ne sortira que plus tard.